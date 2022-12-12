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نهاية الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على الاتحاد السكندري بهدفين.. ومحمود علاء يهدر ركلة جزاء

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الشارقة - اميمة ياسر -   

انتهت أحداث الشوط الاول من مواجهة الأهلي والاتحاد السكندري بتقدم الأحمر بهدفين مقابل لاشيء، في المباراة التي تجمعهما اليوم الاثنين على استاد الأهلي والسلام والمؤجلة من الأسبوع الرابع لبطولة الممتاز.

تقدم الأهلي سريعا عن طريق بيرسي تاو في الدقيقة 12.

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وضاعف الأهلي النتيجة بالهدف الثاني عن طريق ياسر إبراهيم برأسية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 32.

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وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، تمكن محمد الشناوي حارس الاهلي من التصدي لركلة جزاء سددها محمود علاء مدافع الاتحاد، ليحافظ على تقدم الاحمر بهدفين دون رد.

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وبدأ الأهلي مباراة الاتحاد بالتشكيل التالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى وأكرم توفيق ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول في الدفاع واليود يانج وعمرو السولية وبرونو سافيو في الوسط وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو وكريم فؤاد في الهجوم.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمود متولي وحمدي فتحي ومحمد شريف وحسين الشحات وعلي لطفي ومحمد مجدي أفشة وشادي حسين ومحمد هاني ومحمد فخري.‏

فيما بدأ الاتحاد السكندري مواجهة الأهلي بالتشكيل التالي:

المهدي سليمان في حراسة المرمى ومحمود علاء وصبري رحيل وهشام صلاح وخالد صبحي في الدفاع ومروان عطية وخالد الغندور ومحمود عبد العزيز في الوسط وأحمد عادل وأحمد عيد وأوستن أموتو في الهجوم.

وعلى دكة البدلاء كلا من إبراهيم حسن ومحمد صالح وكريستوفر مابولولو وصبحي سليمان وكريم الديب وإسلام عبد النعيم وسعيدو سنبوري وكيفين كيزيتو ومحمد فارس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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