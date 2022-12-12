شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يضيف الهدف الثالث للأهلى فى مرمى الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضاف أكرم توفيق لاعب الأهلي الهدف الثالث لفريقه في مرمى الاتحاد السكندري في الدقيقة 90 من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم الإثنين على استاد الأهلي والسلام والمؤجلة من الأسبوع الرابع لبطولة الدوري المصري الممتاز، لتصبح النتيجة 2 / 0.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد الاتحاد السكندري في المباراة التي تجمعهما اليوم الإثنين على استاد الأهلي والسلام والمؤجلة من الأسبوع الرابع لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويضم تشكيل الأهلي كلا من: محمد الشناوي في حراسة المرمى وأكرم توفيق ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول في الدفاع واليود يانج وعمرو السولية وبرونو سافيو في الوسط وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو وكريم فؤاد في الهجوم.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمود متولي وحمدي فتحي ومحمد شريف وحسين الشحات وعلي لطفي ومحمد مجدي أفشة وشادي حسين ومحمد هاني ومحمد فخري.‏

فيما أعلن زوران مانولوفيتش المدير الفني للاتحاد السكندري تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد الأهلي في المباراة التي تجمعهما اليوم الاثنين على استاد الأهلي والسلام والمؤجلة من الأسبوع الرابع لبطولة الدوري المصري الممتاز

ويتكون تشكيل الاتحاد من، المهدي سليمان في حراسة المرمى ومحمود علاء وصبري رحيل وهشام صلاح وخالد صبحي في الدفاع ومروان عطية وخالد الغندور ومحمود عبد العزيز في الوسط وأحمد عادل ميسي وأحمد عيد وأوستن أموتو في الهجوم.

وعلى دكة البدلاء تواجد كل من: إبراهيم حسن ومحمد صالح وكريستوفر مابولولو وصبحي سليمان وكريم الديب وإسلام عبد النعيم وسعيدو سنبوري وكيفين كيزيتو ومحمد فارس.