شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة .. الاتحاد يرفض الاستسلام رغم التأخر بهدفين أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 75 دقيقة مرت من عمر مباراة الأهلي والاتحاد السكندري المؤجلة من الأسبوع الرابع لبطولة الدوري المصري الممتاز، بتقدم الاهلي بهدفين نظيفين احرزهما الجنوب افريقي بيرسي تاو في الدقيقة 11 وياسر إبراهيم في الدقيقة 31 من عمر الشوط الاول.

سيطر الحذر على الفريقين في بداية المباراة خوفا من دخول هدف مبكر يربك الحسابات، ومع مرور الوقت بدأ الأهلي في السيطرة على منطقة وسط الملعب، وقام البرازيلي برونو سافيو لاعب الأهلي، بتسديد كرة قوية في أول هجمة خطيرة على مرمى الاتحاد في الدقيقة 10، ولكنها تمر بجوار القائم.

وفي الدقيقة 11 استغل بيرسي تاو خطأ مدافع الاتحاد السكندري، ومرر الكرة لأحمد عبد القادر الذي وضعها في جسم المهدي سليمان، حارس مرمى الاتحاد، وتابعها بيرسي تاو مرة أخرى وسددها في المرمى معلنا تقدم الأهلي بهدف نظيف.

عقب الهدف حاول لاعبو الاتحاد السكندري العودة للمباراة، وتماسك لاعبوه سريعا، أملا في إحراز هدف التعادل، ولكن بدا التوتر وأثر الهدف المبكر على أداء لاعبي الاتحاد السكندري.

في المقابل لجأ لاعبو الأهلي إلى تهدئة الملعب وامتصاص حماس ورد فعل لاعبي الاتحاد السكندري، من خلال تمرير الكرة كثيرا في وسط الملعب، والتكتل الدفاعي، منعا لوصول المنافس إلى مرمى محمد الشناوي، ليستمر تقدم الأهلي 1/0 عقب مرور 30 دقيقة.

وشهدت الدقيقة 31 هجمة للأهلي من الجبهة اليسري وحصل على ركلة حرة، نفذها علي معلول على رأس ياسر إبراهيم الذي أحرز الهدف الثاني للأهلي، وشهدت الدقيقة 40 أخطر هجمة لفريق الاتحاد السكندري، ولكن وضعها خالد الغندور، لاعب الاتحاد السكندري، بجوار القائم الأيمن لمحمد الشناوي، إلا أن محمود البنا يعود للفار ويحتسبها ركلة جزاء لصالح الاتحاد السكندري في الدقيقة 45.

قام محمود علاء، مدافع الاتحاد، بتنفيذ ركلة الجزاء، وتصدى لها محمد الشناوي لينتهي الشوط بتقدم الأهلي بهدفين نظيفين.

الشوط الثاني بدأ حماسيا باحتساب ركلة جزاء ثانية لصالح الاتحاد السكندري، نفذها أحمد عادل ميسي ولكنه أهدرها أيضا لتستمر النتيجة تقدم الأهلي بهدفين نظيفين، وضياع ركلتي جزاء من لاعبي الاتحاد السكندرى.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوي في حراسة المرمى وأكرم توفيق ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول في الدفاع واليود يانج وعمرو السولية وبرونو سافيو في الوسط وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو وكريم فؤاد في الهجوم.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمود متولي وحمدي فتحي ومحمد شريف وحسين الشحات وعلي لطفي ومحمد مجدي أفشة وشادي حسين ومحمد هاني ومحمد فخري.‏

فيما جاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي: المهدي سليمان في حراسة المرمى ومحمود علاء وصبري رحيل وهشام صلاح وخالد صبحي في الدفاع ومروان عطية وخالد الغندور ومحمود عبد العزيز في الوسط وأحمد عادل ميسي وأحمد عيد وأوستن أموتو في الهجوم.

وعلى دكة البدلاء كل من: إبراهيم حسن ومحمد صالح وكريستوفر مابولولو وصبحي سليمان وكريم الديب وإسلام عبد النعيم وسعيدو سنبوري وكيفين كيزيتو ومحمد فارس.

وحقق الأهلي الفوز فى أول خمس جولات بالمسابقة، ويسعى للعلامة الكاملة، حيث يحتل المارد الأحمر المركز الأول برصيد 15 نقطة، بعدما لعب 5 مباريات فاز بهم جميعاً وسجل 10 أهداف وتلقت شباكه هدفين، في المقابل يحتل الاتحاد السكندري المركز السادس برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز في ثلاثة لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 4.

وفاز الأهلى على غزل المحلة بهدفين دون رد فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما خسر الاتحاد السكندري من فيوتشر بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة.