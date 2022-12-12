شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يعود لحسابات المصري في اختيار المدرب الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد حسام حسن، نجم الكرة المصرية السابق، إلى حسابات مجلس إدارة النادي المصري في اختيار المدير الفني الجديد للفريق، حيث طرح اسم حسام حسن من قبل بعض أعضاء الإدارة باعتباره الأكثر معرفة بإمكانيات اللاعبين في الفترة الحالية.

وكان مجلس المصري الحالي قد وجه الشكر لحسام حسن وجهازه الفني قبل بداية الموسم، وتعيين إيهاب جلال والذي تمت إقالته مؤخرا بعد تراجع النتائج.

وكشف مصدر مسئول بالنادي المصري، تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مجلس إدارة النادي برئاسة كامل أبو علي، كلف ياسر يحيى عضو مجلس الإدارة بسرعة إنهاء ملف المدير الفني الجديد للفريق، لإعادة الاستقرار وفرض الانضباط، وذلك بعد تراجع النتائج في الدوري العام.

وطالب أبو علي، ياسر يحيى بحسم ملف المدرب الجديد قبل يناير المقبل وانطلاق فترة القيد الشتوي، وكان المصري قد دخل في مفاوضات جادة مع البرتغالي باتشيكو المدير الفني السابق للزمالك، إلا أن المقابل المادي ما زال محور خلاف بين الطرفين، حيث طلب باتشيكو الحصول على 150 ألف دولار وهو ما رفضته إدارة المصري.

وكان مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، قد قرر خصم 50 ألف جنيه من كل لاعب من لاعبي الفريق الأول، مع إيقاف مستحقات اللاعبين لأجلٍ غير مسمى وذلك بعد الهزيمة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبدأ النادي المصري مشواره في الدوري العام، بالهزيمة أمام سيراميكا بثلاثية نظيفة، ثم تعادل سلبياً مع بيراميدز، قبل أن يفوز على إنبي بثنائية نظيفة، و تعادل مع الزمالك بهدفين لمثلهما، قبل أن يتعادل سلبيا مع البنك الأهلي، وأخيرا خسر أمام الطلائع بثلاثة أهداف مقابل هدف ليتوقف رصيده عند 5 نقاط.