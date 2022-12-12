سموحة يستعيد دوكو دودو أمام الداخلية فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد -

يستعيد فريق سموحة، بقيادة طارق العشرى، مهاجمه البنينى دوكو دودو أمام فريق الداخلية فى المواجهة المقرر لها الخميس المقبل فى إطار الأسبوع السابعة من بطولة الدورى.

وفقد سموحه لاعبه دوكو دودو أمام المقاولون العرب، فى المباراة التى انتهت بالتعادل السلبى فى إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع من الدورى، بسبب الإيقاف.

ويحتل فريق سموحة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 6 نقاط جمعها من 6 مباريات، حيث حقق الفوز فى مباراة وتعادل فى 3 مواجهات وخسر لقاءين.

وقال طارق العشرى عن مباراة المقاولون: "المباراة كانت صعبة للغاية خاصة بعد الهزيمة من أسوان، وتعاملنا مع اللاعبين على الناحية المعنوية ولعبنا المباراة بعد 48 ساعة فقط من مباراة أسوان والمقاولون حصل على راحة أفضل".

وأضاف مدرب سموحة، "أشركت ثنائى الناشئين مكرونة والصباحى لإعطاء اللاعبين فرصة للراحة، والنقطة فى الظروف الصعبة دى مرضية، لدينا كنوز فى قطاع الناشئين سيتم منحهم الفرصة خلال المباريات القادمة، ومش بيفرق معايا الأسماء المهم الأداء فى الملعب ولدينا استراتحية لبناء فريق من أبناء سموحة قادر على المنافسة.

وتابع العشرى: "دفعت بـ5 تغيرات خلال المباراة فى محاولة لتحقيق الفوز، ولكن فريق المقاولون منظم ونجح فى مراقبة جميع الهجمات لدينا، ولكننى راضٍ بشكل كبير عن المكسب الحقيقى من المباراة وهم الثنائى مكرونة والصباحى".