الامارات | الأهلي مع صن داونز.. والزمالك مع الترجي في دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيصطدم الأهلي صاحب الرقم القياسي في حصد اللقب الإفريقي برصيد عشر مرات بمنافسه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للموسم الخامس على التوالي بعد سحب قرعة دور المجموعات في مصر اليوم الاثنين.

وسيلعب الأهلي، الذي خسر نهائي النسخة الماضية أمام الوداد المغربي لكنه توج باللقب قبلها في 2020 و2021، مع صن داونز في المجموعة الثانية إلى جانب الهلال السوداني الذي لعب ضدهما في دور المجموعات الموسم الماضي. وتضم المجموعة كوتون سبور الكاميروني.

وخسر الأهلي ذهابا وإيابا أمام صن داونز، بطل إفريقيا 2016، الموسم الماضي قبل أن يشق طريقه إلى النهائي، بينما اجتاز منافسه الجنوب أفريقي في دور الثمانية في طريقه نحو آخر لقبين.

وفي 2019، مني الأهلي بخسارة ثقيلة 5-صفر أمام صن داونز في ذهاب دور الثمانية أيضا قبل أن يفوز إيابا 1-صفر ويودع المسابقة.

أما الزمالك فسيصطدم بغريمه الترجي للموسم الثالث على التوالي، بعدما فاز الفريق التونسي ذهابا وإيابا في الموسم الماضي بدور المجموعات، وفرض الفريق المصري تفوقه قبلها بموسم واحد في مجموع مباراتي دور الثمانية في طريقه إلى النهائي. وستضم هذه المجموعة أيضا المريخ السوداني وشباب بلوزداد الجزائري.

وجاء الوداد حامل اللقب في المجموعة الأولى مع فيتا كلوب من الكونجو الديمقراطية وشبيبة القبائل الجزائري وبترو أتليتيكو الأنجولي، فيما سيلعب منافسه المحلي الرجاء في مجموعة لا تضم أي فريق عربي إلى جانب فايبرز الأوغندي وسيمبا التنزاني وهورويا الغيني.

ويقام دور المجموعات خلال الفترة من 10 فبراير وحتى الأول من أبريل، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الثمانية، وحينها سيلعب المتصدر مباراة الإياب على ملعبه.

وفيما يلي قرعة دور المجموعات:

المجموعة الأولى: فيتا كلوب (الكونغو الديمقراطية) شبيبة القبائل (الجزائر) بترو أتليتيكو (أنجولا) الوداد (المغرب).

المجموعة الثانية: كوتون سبور (الكاميرون) الهلال (السودان) ماميلودي صن داونز (جنوب إفريقيا) الأهلي (مصر).

المجموعة الثالثة: فايبرز (أوغندا) سيمبا (تنزانيا) هورويا (غينيا) الرجاء (المغرب).

المجموعة الرابعة: المريخ (السودان) شباب بلوزداد (الجزائر) الزمالك (مصر) الترجي (تونس).