الأرجنتين تخشى مصير جارتها أمام طموحات كرواتيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقب تأهلهما المثير للمربع الذهبي في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، يتطلع منتخبا الأرجنتين وكرواتيا لبلوغ المباراة النهائية للمونديال، ومواصلة حلمهما باقتناص اللقب.

ويلتقي منتخب الأرجنتين مع نظيره الكرواتي اليوم على ملعب (لوسيل) في الدور قبل النهائي للمونديال القطري، بعدما أطاحا بمنتخبي هولندا والبرازيل على الترتيب بركلات الترجيح في دور الثمانية للبطولة.

وفي لقاء مليء بالإثارة والمتعة، اقتنص منتخب الأرجنتين، الفائز بكأس العالم عامي 1978 و1986، بطاقة التأهل للدور قبل النهائي للمونديال للمرة السادسة في تاريخه والثانية خلال النسخ الثلاث الأخيرة، عقب فوزه 4 / 3 على منتخب هولندا بركلات الترجيح، التي احتكم إليها المنتخبان عقب تعادلهما 2 / 2 في الوقتين الأصلي والإضافي الجمعة الماضي.

في المقابل واصل منتخب كرواتيا مغامرته في المونديال، بعدما أطاح بمنتخب البرازيل، حيث تعادلا دون أهداف خلال الوقت الأصلي في مباراتهما الجمعة الماضي، قبل أن تتواصل الإثارة في الوقت الإضافي الذي انتزع خلاله منتخب كرواتيا تعادلا إيجابيا 1 / 1 في الدقائق الأخيرة، ليلجأ المنتخبان لركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لرفاق النجم المخضرم لوكا مودريتش.

وسيكون هذا هو اللقاء الثالث بين المنتخبين في كأس العالم والأول في الأدوار الإقصائية، حيث سبق أن لعبا بمرحلة المجموعات في نسختي 1998 بفرنسا والمونديال الماضي في روسيا 2018.

وتبادل المنتخبان الفوز في مباراتيهما السابقتين، حيث فاز منتخب الأرجنتين 1 / 0 في اللقاء الأول، في حين حقق منتخب كرواتيا انتصارا ضخما 3 / 0 في المباراة الأخرى.

ويأمل زلاتكو داليتش، المدير الفني لمنتخب كرواتيا، في قيادة فريقه لتكرار هذا الانتصار التاريخي للنسخة الثانية على التوالي، مشددا على أنه ينوي تكرار الأسلوب الذي اتبعه خلال المباراة السابقة لإيقاف الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال داليتش، الذي قاد المنتخب الكرواتي لوصافة المونديال الماضي قبل 4 أعوام «لن نراقب ميسي، لم نقم بذلك في المباراة الأخيرة أيضا ضد الأرجنتين، نحن فقط بحاجة للتأكد من أنه لن يحصل على الكرة بسهولة أو أن تكون لديه مساحة».

وواصل ليونيل ميسي (35 عاما) إبداعه في المونديال بعدما قاد منتخب بلاده للدور قبل النهائي، ليتقدم خطوة جديدة نحو تحقيق أمله المنشود بالحصول على كأس العالم.

وتحدث ميسي، الذي يتطلع لقيادة الأرجنتين للصعود لنهائي المونديال للمرة الخامسة في تاريخه، عن المواجهة المرتقبة أمام كرواتيا، حيث قال إنه فريق رائع، يمكننا القول إنهم لعبوا بشكل أفضل من البرازيل، ووصلوا إلى نصف النهائي، يستغلون حقيقة أن مدربهم يعرف الفريق جيدا.

ويرغب منتخب كرواتيا، الذي يشارك في المربع الذهبي للمونديال للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي 1998 و2018، في إقصاء القطب الآخر لكرة القدم في أمريكا الجنوبية، بعد اجتيازه منتخب البرازيل.

ويرى النجم الكرواتي لوكا مودريتش أن منتخب بلاده قادر على تحقيق حلم جماهيره بالتتويج بكأس العالم للمرة الأولى، حيث أشار إلى أن عقلية منتخب كرواتيا وروحه القتالية تتشابهان مع ناديه ريال مدريد الإسباني، حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن الفائز من تلك المواجهة سوف يلتقي الأحد المقبل في المباراة النهائية على ملعب (لوسيل) مع الفائز من لقاء الدور قبل النهائي الآخر بين منتخبي المغرب وفرنسا، الذي يقام غدا، في حين يلتقي الخاسران من كلتا المواجهتين السبت المقبل في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على ملعب (خليفة الدولي).

ميسي خلال البطولة







يتقاسم صدارة قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب الأرجنتين في كأس العالم مع النجم السابق جابرييل باتيستوتا برصيد 10 أهداف لكل منهما.



رفع رصيده التهديفي في النسخة الحالية للمسابقة إلى 4 أهداف.



أصبح في المركز الثاني بقائمة هدافي مونديال 2022 بالاشتراك مع الفرنسي أوليفييه جيرو، بفارق هدف خلف الفرنسي كيليان مبابي (المتصدر).



أصبح ثاني أرجنتيني يسجل 4 أهداف في نسختين مختلفتين بكأس العالم بعد باتيستوتا.



بات ميسي أكثر اللاعبين صنعا للأهداف بالأدوار الإقصائية في تاريخ المونديال برصيد 5 تمريرات حاسمة.



مودريتش خلال البطولة





حقق مودريتش (37 عاما) رقما ظل غائبا عن كأس العالم لمدة 24 عاما، بعدما صار أكبر لاعب خط وسط يبدأ أساسيا في مباراة بدور الثمانية لكأس العالم، منذ الألماني لوثار ماتيوس الذي حقق هذا الرقم في مونديال 1998 ضد كرواتيا.



يطمح مودريتش، الذي توج بجائزة أفضل لاعب في العالم عام 2018، لتكرار تأهل المنتخب الكرواتي لنهائي المونديال للنسخة الثانية على التوالي.



قبل المواجهة