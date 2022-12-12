شكرا لقرائتكم خبر نيمار ينشر محادثاته مع زملائه بعد مغادرة المونديال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نشر نيمار، نجم المنتخب البرازيلي لكرة القدم، حوارات خاصة مع بعض زملائه بالمنتخب عقب خروج المنتخب البرازيلي من منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وعبر تطبيق إنستقرام نشر نيمار أجزاء من حوارات مع قائد المنتخب تياجو سيلفا، وماركينيوس ورودريجو.

وكتب نيمار (30 عاما) «دون الحصول على إذن منهم، لكي تتمكنوا من رؤية كم أردنا الفوز باللقب وكم كنا متكاتفين».

ويحاول نيمار تشجيع زملائه عقب الخروج من دور الثمانية ببطولة كأس العالم المقامة حاليا بقطر.

ولم يلق نيمار اللوم على اللاعبين، وكتب لماركينيوس، زميله بفريق باريس سان جيرمان «ركلة ترجيح لن تغير رأيي بك. أنا معك دائما، أنت تعلم هذا».

فيما كتب نيمار لرودريجو (21 عاما) لاعب ريال مدريد «أنت نجم، وفي يوم ما ستجلب الكأس للبرازيل».

وخسر المنتخب البرازيلي أمام نظيره الكرواتي بركلات الترجيح (2 - 4)، بعد التعادل (1 - 1)، حيث أهدر ماركينيوس ورودريجو ركلتيهما، خلال المباراة التي جمعتهما الجمعة الماضي على ملعب «المدينة التعليمية» بالريان ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم.