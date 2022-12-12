الرقم 22 يدخل مونديال قطر التاريخ

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سيكون الرقم 22 هو الأكثر تميزا في بطولات كأس العالم، حيث تقام النسخة الثانية والعشرون للبطولة في هذا العام (2022) ،ليلتقي التاريخ مع الرقم للمرة الأولى.

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