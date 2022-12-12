بيرسي تاو يقود الهجوم.. تشكيل الأهلي امام الاتحاد السكندري

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه الذى سيخوض مباراته أمام الاتحاد السكندري في السابعة مساء اليوم الإثنين، في المباراة المقررإقامتها على ملعب "الأهلي والسلام"، والمؤجلة من الأسبوع الرابع لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وسيبدأ الأهلي مباراة الاتحاد السكندري بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول

خط الوسط: اليود يانج وعمرو السولية وبرونو سافيو

خط الهجوم: أحمد عبد القادر وبيرسي تاو وكريم فؤاد

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود متولي وحمدي فتحي ومحمد شريف وحسين الشحات وعلي لطفي ومحمد مجدي أفشة وشادي حسين ومحمد هاني ومحمد فخري.‏

وكان الاهلي قد حقق العلامىة الكاملة بتحقيقه الفوز فى أول خمس جولات بالمسابقة، حيث يحتل المارد الأحمر المركز الأول برصيد 15 نقطة بعدما لعب 5 مباريات فاز بهم جميعاً وسجل 10 أهداف وتلقت شباكه هدفين.

في المقابل، يحتل الاتحاد السكندري المركز السادس برصيد 9 نقاط، بعد أن لعب 5 مباريات فاز في ثلاثة لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 4.

وفاز الأهلى على غزل المحلة بهدفين دون رد فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما خسر الاتحاد السكندري من فيوتشر بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة.