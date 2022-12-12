تعرف على مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

أسفرت قرعة دور المجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا عن وقوع الأهلي والزمالك في مجموعتين قويتين.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن بداية دور المجموعات في العاشر من فبراير من العام القادم على أن ينتهي في الأول من أبريل من نفس العام.

وجاءت نتائج قرعة دور المجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: الوداد البيضاوي (المغرب) - بترو أتلتيكو (أنجولا) - شبيبة القبائل (الجزائر) - فيتا كلوب (الكونغو).

المجموعة الثانية: الأهلي (مصر) - صنداونز (جنوب أفريقيا) - الهلال (السودان) - القطن (الكاميرون).

المجموعة الثالثة: الرجاء البيضاوي (المغرب) - حوريا كوناكري (غينيا) - سيمبا (تنزانيا) - فايبرز (أوغندا).

المجموعة الرابعة: الترجي (تونس) - الزمالك (مصر) - شباب بلوزداد (الجزائر) - المريخ (السودان).

ووفقاً لترتيب مباريات الأهلي والزمالك، فإن قطبيّ الكرة المصرية سيلتقيا في رحلة خارجية وتحديداً السودان حيث يلعب الأحمر والأبيض في الجولة الثانية ضد الهلال والمريخ على الترتيب في أم درمان.

ويفتتح الأهلي والزمالك مشوراهما في القاهرة ويختتما أيضاً مشوارهما في القاهرة .

مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في دور المجموعات كالتالي:

الجولة الأولى: الأهلي والقطن (القاهرة) ، الزمالك وشباب بلوزداد (القاهرة) أحد يومي 10 و11 فبراير 2023.

الجولة الثانية: الهلال والأهلي (السودان) ، المريخ والزمالك (السودان) أحد يومي 17 و18 فبراير 2023.

الجولة الثالثة: الأهلي وصندوانز (القاهرة) ، الترجي والزمالك (تونس) أحد يومي 24 و25 فبراير 2023.

الجولة الرابعة: صندوانز والأهلي (جنوب أفريقيا) ، الزمالك والترجي (القاهرة) أحد يومي 7 و8 مارس 2023.

الجولة الخامسة: القطن والأهلي ( الكاميرون) ، شباب بلوزداد والزمالك (الجزائر) أحد يومي 17 و18 مارس 2023.

الجولة السادسة: الأهلي والهلال (القاهرة) ، الزمالك والمريخ (القاهرة) أحد يومي 31 مارس و1 أبريل 2023.