شكرا لقرائتكم خبر عن ياو أنور رجل مباراة الإسماعيلى وفيوتشر فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد الغانى ياو أنور، مهاجم الإسماعيلى، جائزة رجل المباراة فى اللقاء الذى جمع فريقه أمام فيوتشر ضمن مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء اختيار ياو أنور من قبل رابطة الأندية المصرية المحترفة التى نشرت صورة اللاعب عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي والتعليق عليها كالتالى، "الحظ لم يكن في صفه اليوم لكنه حاول كثيرًا وبذل جهدًا كبيرًا يستحق عليه أن يفوز بلقب رجل المباراة اللاعب ياو أنور!".

انتهت مباراة فريقى الإسماعيلى و فيوتشر بالتعادل السلبى في اللقاء الذى جمع الفريقين منذ قليل على ستاد الإسماعيلية ضمن مؤجلات الجولة الثالثة لبطولة الدورى المصرى الممتاز و لم يحقق فريق الدراويش الفوز في أى مباراة حتى الان .

وبهذة النتيجة يحتل فريق الاسماعيلى المركز السادس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 3 نقاط بينما يحتل فريق فيوتشر المركز الثالث برصيد 14 نقطة .