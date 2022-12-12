شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. الأهلي يحافظ على تقدمه أمام الاتحاد السكندري.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 30 دقيقة من عمر مباراة الأهلي والاتحاد السكندري المؤجلة من الأسبوع الرابع لبطولة الدوري المصري الممتاز، بتقدم الأهلي بهدف نظيف أحرزه الجنزب أفريقي بيرسي تاو فى الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول.

سيطر الحذر على الفريقين في بداية المباراة خوفا من دخول هدف مبكر يربك الحسابات، ومع مرور الوقت بدأ الأهلي السيطرة على منطقة وسط الملعب، وقام البرازيلي برونو سافيو لاعب الأهلي بتسديد كرة قوية في اول هجمة خطيرة علي مرمي الاتحاد في الدقيقة 10 ، ولكنها تمر بجوار القائم.

وفي الدقيقة 11 يستغل بيرسي تاو خطأ مدافع الاتحاد السكندري، ويضع الكرة لاحمد عبد القادر الذي يضعها في جسم المهدي سليمان حارس مرمي الاتحاد، ويتابعها بيرسي تاو مرة اخرى ويضعها في المرمي معلنا تقدم الاهلي بهدف نظيف.

عقب الهدف حاول لاعبو الاتحاد السكندري العودة للمباراة ، وتماسك لاعبوه سريعا ، املا في احراز هدف التعادل، ولكن وضح التوتر وأثر الهدف المبكر علي اداء لاعبي الاتحاد السكندري .

في المقابل فان لاعبي الاهلي لجأوا الي تهدئة الملعب وامتصاص حماس ورد فعل لاعبي الاتحاد السكندري، من خلال التمرير الكثير في وسط الملعب ، والتكتل الدفاعي منعا لوصول المنافس الي مرمي محمد الشناوي، ليستمر تقدم الاهلي 1/0 عقب مرور 30 دقيقة.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من : محمد الشناوي في حراسة المرمى وأكرم توفيق ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول في الدفاع واليود يانج وعمرو السولية وبرونو سافيو في الوسط وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو وكريم فؤاد في الهجوم.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمود متولي وحمدي فتحي ومحمد شريف وحسين الشحات وعلي لطفي ومحمد مجدي أفشة وشادي حسين ومحمد هاني ومحمد فخري.‏

فيما جاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي : المهدي سليمان في حراسة المرمى ومحمود علاء وصبري رحيل وهشام صلاح وخالد صبحي في الدفاع ومروان عطية وخالد الغندور ومحمود عبد العزيز في الوسط وأحمد عادل ميسي وأحمد عيد وأوستن أموتو في الهجوم.

وعلى دكة البدلاء كل من: إبراهيم حسن ومحمد صالح وكريستوفر مابولولو وصبحي سليمان وكريم الديب وإسلام عبد النعيم وسعيدو سنبوري وكيفين كيزيتو ومحمد فارس.

وحقق الأهلي الفوز فى أول خمس جولات بالمسابقة، ويسعى للعلامة الكاملة، حيث يحتل المارد الأحمر المركز الأول برصيد 15 نقطة بعدما لعب 5 مباريات فاز بهم جميعاً وسجل 10 أهداف وتلقت شباكه هدفين ، في المقابل يحتل الاتحاد السكندري المركز السادس برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز في ثلاثة لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 4.

وفاز الأهلى على غزل المحلة بهدفين دون رد فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما خسر الاتحاد السكندري من فيوتشر بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة.























































































