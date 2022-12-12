شكرا لقرائتكم خبر عن غياب الانتصارات مستمر .. الاسماعيلى يتعادل سلبيا مع فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مباراة فريقى الاسماعيلى و فيوتشر بالتعادل السلبى في اللقاء الذى جمع الفريقين منذ قليل على ستاد الإسماعيلية ضمن مؤجلات الجولة الثالثة لبطولة الدورى المصرى الممتاز و لم يحقق فريق الدراويش الفوز في أى مباراة حتى الان .

وبهذة النتيجة يحتل فريق الاسماعيلى المركز السادس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 3 نقاط بينما يحتل فريق فيوتشر المركز الثالث برصيد 14 نقطة .

وشهدت أحداث اللقاء سجال بين لاعبى الفريقين حيث ظهرت خطورة فريق الاسماعيلى عن طريق كل من يارو أنور و باسم مرسى بينما جاءت خطورة فريق فيوتشر عن طريق مصطفى البدرى و عبد الكبير الوادى حيث .

وخاض فريق الاسماعيلى بقيادة أيمن الجمل المباراة بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمي .. محمد كوكو

خط الدفاع .. محمد دسوقي وباهر المحمدي ومحمد هاشم وعصام صبحي

خط الوسط .. محمد حسن وعماد حمدي وعمر الوحش

أمامهم .. ياو أنور ومحمد الشامي

فى خط الهجوم .. باسم مرسي

بينما ضم تشكيل فريق فيوتشر بقيادة على ماهر كل من :

حراسة المرمى .. محمود " جنش ".

خط الدفاع .. باسم على ، على الفيل ، محمود رزق ، جوزيف جوناثان .

خط الوسط .. غنام محمد ، محمد رضا " بوبو " ، هشام عادل .

الهجوم .. الحاجى بارى ، مصطفى البدرى ، عبد الكبير الوادى.