عامر حسين يعلن عقوبات غزل المحلة وفيريرا مدرب الزمالك

القاهرة - سامية سيد - أعلن عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، توقيع غرامة مالية على نادى غزل المحلة بقيمة 20 ألف جنيه، بسبب السباب الجماعي خلال مواجهة الأهلي بالدوري العام.

وقال حسين فى تصريحات إذاعية، "تغريم غزل المحلة مصحوب بإنذار غياب الجماهير عن المدرجات حال تكرار الأمر".

وأضاف رئيس لجنة المسابقات، "وتم تغريم البرتغالي جوسيفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك 20 ألف جنيه، بسبب غيابه عن المؤتمر الصحفي لمباراة بيراميدز بالدورى العام".

وأكد عامر حسين أن لجنة التحكيم بالاتحاد المصري سقط عنها تعيين طاقم تحكيم لمباراة الأهلي أمام غزل المحلة عام 2003 قائلا، "أزمة غياب الحكام عن مباراة الأهلي أمام غزل المحلة عام 2003 وتأخير وجودهم ساعة كاملة، هو سقوط وخطأ من لجنة التحكيم فى إسقاط تعيين طاقم للمباراة".

وأضاف، "سيتم عقد جلسة مع مارك كلاتينبرج رئيس لجنة الحكام فى الأسبوع المقبل وتقديم تقرير له وتسلم تقرير الفترة الماضية منه، ومجلس إدارة الاتحاد هو المسؤول عن توجيه أى سؤال له".

واختتم قائلا، "فى بعض المباريات والعقوبات حسب اللائحة يتم الأخذ أولًا بتقرير حكم المباراة ثم مراقب المباراة ثم شريط المباريات الأصلى، وتم فصل حوالى 40 مراقبا عن الموسم الماضي بسبب بعض المخالفات".