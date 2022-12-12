شكرا لقرائتكم خبر عن شابات الأهلى يهزمن الزمالك فى دورى مرتبط الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق شابات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على الزمالك بنتيجة 3/0 فى تاسع جولات دورى المرتبط للموسم المحلى الحالى 2022/2023 .

فيما تقام مباراة السيدات بين الأهلى والزمالك على صعيد الممتاز فى التاسعة مساء اليوم.

وحدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر 5000 جنيه غرامة على الأندية حال منع المحلل التقنى لأى فريق من التصوير فى المباريات.

وأعلن اتحاد الكرة الطائرة السماح بوجود 4 مراقبين فى بعض مباريات الدورى الممتاز، التى ستكون على درجة كبيرة من الأهمية بالموسم الجديد، سواء فى مسابقات الرجال أو السيدات، وذلك بموافقة اللجنة العليا للحكام وبعد مراجعة الأمر بشكل دقيق.