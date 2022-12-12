شكرا لقرائتكم خبر عن أموتو وميسي يقودان هجوم الاتحاد السكندرى أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن زوران مانولوفيتش، المدير الفني للاتحاد السكندري، تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته أمام الأهلي والتي تجمعهما بعد قليل باستاد الأهلي والسلام، والمؤجلة من الأسبوع الرابع لبطولة الدوري المصري الممتاز

ويضم تشكيل الاتحاد كلا من: المهدي سليمان في حراسة المرمى ومحمود علاء وصبري رحيل وهشام صلاح وخالد صبحي في الدفاع ومروان عطية وخالد الغندور ومحمود عبد العزيز في الوسط وأحمد عادل ميسي وأحمد عيد وأوستن أموتو في الهجوم.

وعلى دكة البدلاء كل من: إبراهيم حسن ومحمد صالح وكريستوفر مابولولو وصبحي سليمان وكريم الديب وإسلام عبد النعيم وسعيدو سنبوري وكيفين كيزيتو ومحمد فارس.

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد الاتحاد السكندري في المباراة التي تجمعهما اليوم الاثنين على استاد الأهلي والسلام والمؤجلة من الأسبوع الرابع لبطولة الدوري المصري الممتاز

ويتكون تشكيل الأهلي من: محمد الشناوي في حراسة المرمى وأكرم توفيق ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول في الدفاع واليود يانج وعمرو السولية وبرونو سافيو في الوسط وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو وكريم فؤاد في الهجوم.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمود متولي وحمدي فتحي ومحمد شريف وحسين الشحات وعلي لطفي ومحمد مجدي أفشة وشادي حسين ومحمد هاني ومحمد فخري.‏

وحقق الأهلي الفوز فى أول خمس جولات بالمسابقة، ويسعى للعلامة الكاملة، حيث يحتل المارد الأحمر المركز الأول برصيد 15 نقطة بعدما لعب 5 مباريات فاز بهم جميعاً وسجل 10 أهداف وتلقت شباكه هدفين ، في المقابل يحتل الاتحاد السكندري المركز السادس برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز في ثلاثة لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 4.

وفاز الأهلى على غزل المحلة بهدفين دون رد فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما خسر الاتحاد السكندري من فيوتشر بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة.