شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر ريان يحصد جائزة أفضل لاعب فى مباراة سيراميكا والحرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا جائزة أفضل لاعب فى مباراة سيراميكا والحرس، فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري العام باستاد القاهرة الدولى.

وفاز فريق سيراميكا على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، أحرز هدفى سيراميكا كل من أحمد ياسر ريان فى الدقيقة 16، وعمرو قلاوة فى الدقيقة 39 ، وسجل مصطفي زيكو هدف حرس الحدود فى الدوري بالدقيقة 94 .

وبهذه النتيجة يحتل فريق سيراميكا المركز السابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 7 نقاط، جمعها من فوزين وتعادل و3 هزائم، وسجل لاعبوه 8 أهداف واستقبل 9 أهداف.

فيما استمر حرس الحدود في المركز السابع عشر برصيد نقطتين من 6 مباريات، حيث تعادل فى مباراتين وسقط فى 4 مواجهات، وسجل هدف واحد فقط واستقبل 6 أهداف.

وجاء تشكيل حرس الحدود كالتالي:

الحارس: محمد فوزي.

الدفاع: مؤمن عوض - إبراهيم القاضي - محمود بن والي - أحمد شديد قناوي.

الوسط: أحمد فيلكس - مصطفى عبد الرؤوف زيكو - مصطفى جمال.

الهجوم: أحمد أيمن - إمانويل دافيد - محمود ممدوح.

وبدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام .

خط الدفاع: محمد عادل - رجب نبيل - أحمد بيكهام- محمد شكري.

خط الوسط: محمد توني - محمد كناريا - عمرو قلاوة - ميدو جابر.

خط الهجوم : أحمد ياسر ريان - جون إيبوكا