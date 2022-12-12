شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الأهلي مع صن داونز.. بطل جنوب أفريقيا "فأل خير" للأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجريت اليوم قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وجاء الأهلي على رأس المجموعة الثانية إلى جانب فرق صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

وتنطلق منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا يومي 10 و11 فبراير من العام المقبل.

وسبق والتقى النادي الأهلي مع صن داونز الجنوب أفريقي في ست مواجهات، جميعها كانت في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وخلال المواجهات الست أقيمت 12مباراة بين الفريقين، فاز الأهلي في خمسة لقاءات وتعادل فى أربعة، وفاز صن داونز فى ثلاث مباريات، وأحرز لاعبو الأهلي في مرمى الفريق الجنوب أفريقى 15 هدفًا مقابل 12 هدفًا أحرزها لاعبو صن داونز في مرمى الأهلي.

نتائج المواجهات:

المواجهة الأولى كانت في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2001، تعادل الفريقان ذهابًا في بريتوريا بهدف لكل فريق، أحرز للأهلي سيد عبد الحفيظ، وفي لقاء العودة فاز الأهلي 3- صفر سجلها خالد بيبو «هاتريك»، وفاز الأهلي بكأس البطولة.

المواجهة الثانية كانت في دور الستة عشر عام 2007، تعادل الفريقان ذهابًا في بريتوريا بهدفين لكل فريق، أحرز للأهلي محمد بركات وفلافيو أمادو، وفي لقاء العودة بالقاهرة فاز الأهلي 2- صفر سجلهما شادي محمد ومحمد أبو تريكة.

المواجهة الثالثة كانت في دور الثمانية موسم 2018-2019 وفاز صن داونز ذهابًا 5- صفر، وفي الإسكندرية فاز الأهلي بهدف أحرزه وليد أزارو.

المواجهة الرابعة كانت في دور الثمانية موسم 2019-2020، فاز الأهلي ذهابًا بهدفين نظيفين أحرزهما علي معلول، وفي مباراة الإياب ببريتوريا تعادل الفريقان بهدف لكل فريق، وأحرز هدف الأهلي مدافع صن داونز في مرمى فريقه.

المواجهة الخامسة كانت في دور الثمانية موسم 2020-2021، فاز الأهلي ذهابًا بهدفين أحرزهما طاهر محمد طاهر وصلاح محسن، وفي مباراة الإياب ببريتوريا تعادل الفريقان بهدف لكل فريق، أحرز للأهلي ياسر إبراهيم.

المواجهة السادسة كانت في دوري المجموعات موسم 2021-2022 وفاز صن داونز في المباراتين بنتيجة 1- صفر.