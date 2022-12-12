شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين الإسماعيلى وفيوتشر فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين فريقى الإسماعيلى وفيوتشر، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا باستاد الإسماعيلية ضمن اللقاءات المؤجلة من الجولة الثالثة لبطولة الدورى المصرى الممتاز.

وشهدت أحداث الشوط الأول سجالا بين لاعبى الفريقين، وظهرت خطورة الإسماعيلى عن طريق كل من يارو أنور وباسم مرسى، بينما جاءت خطورة فريق فيوتشر عن طريق مصطفى البدرى وعبد الكبير الوادى.

ويخوض فريق الاسماعيلى بقيادة أيمن الجمل المباراة بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمي .. محمد كوكو

خط الدفاع .. محمد دسوقي وباهر المحمدي ومحمد هاشم وعصام صبحي

خط الوسط .. محمد حسن وعماد حمدي وعمر الوحش

أمامهم .. ياو أنور ومحمد الشامي

فى خط الهجوم .. باسم مرسي

بينما ضم تشكيل فريق فيوتشر بقيادة على ماهر كل من :

حراسة المرمى .. محمود " جنش ".

خط الدفاع .. باسم على ، على الفيل ، محمود رزق ، جوزيف جوناثان .

خط الوسط .. غنام محمد ، محمد رضا " بوبو " ، هشام عادل .

الهجوم .. الحاجى بارى ، مصطفى البدرى ، عبد الكبير الوادى.