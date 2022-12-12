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عزومة سمك من محمد يوسف لجهاز الطلائع بعد الفوز على المصرى.. صور

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شكرا لقرائتكم خبر عن عزومة سمك من محمد يوسف لجهاز الطلائع بعد الفوز على المصرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام محمد يوسف، المدير الفني لطلائع الجيش، عزومة سمك للجهاز الفني والإدارى بفريقه بعد الفوز على المصرى البورسعيدى بالدوري في أجواء أسرية للغاية.

 

ويحتل طلائع الجيش المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعدما لعب 6 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى لقاء وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 11 هدفا.

 

يبحث محمد يوسف المدير الفنى لطلائع الجيش عن حل للأزمة الدفاعية التى يعانى منها فريقه بعدما اهتزت شباكه بـ11 هدفاً فى 6 مباريات خاضها حتى الآن فى الدوري بمعدل هدفين فى كل مباراة.

 

ووجه محمد يوسف تحذيرا شديد اللهجة للاعبيه من صعوبة مباراة غزل المحلة المقرر لها الثالثة الا ربع عصر الأربعاء المقبل على غزل المحلة في إفتتاح مباريات الأسبوع السابع لمسابقة الدوري الممتاز ، مشدداً على ضرورة إستمرار نغمة تصحيح مسار الفريق بعد الفوز على المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف في أخر ظهور بالدوري.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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