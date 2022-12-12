شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب الزمالك أمام أندية الجزائر قبل مواجهة شباب بلوزداد بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2022/2023 عن وقوع نادى الزمالك في المجموعة الرابعة مع الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني.

واجه الزمالك 8 أندية جزائرية من قبل وهى: شبيبة القبائل وشباب بلوزداد ومولودية وهران واتحاد الجزائر واتحاد بليدة وأهلى برج بوعريرج ومولودية بجاية ونصر حسين داى.

التقى الزمالك مع أندية الجزائر فى 21 مباراة، حقق الفوز فى 9 مواجهات، وخسر 2 ، وتعادل فى 10 مباريات، سجل الفارس الأبيض 36 هدفاً فى شباك أندية الجزائر بينما تلقت شباكه 11 هدفا.

أما على مستوى البطولات الأفريقية، فالتقى الزمالك مع أندية الجزائر في 12 مباراة، فاز في 4 مباريات، وتعادل في 6 وهزم بمباراتين، وسجل أبناء ميت عقبة 16 هدفاً بالشباك الجزائرية مقابل 9 أهداف فقط اهتزت بها شباكهم.

ومن المفارقات فى تاريخ مواجهات الزمالك والأندية الجزائرية على المستوى القاري، هو تمكن بطل مصر من بلوغ المباراة النهائية لرابطة دوري أبطال أفريقيا مع كل نسخة يصطدم خلالها بهم بإستثناء نسخة 2017 و 2021 اللذان توج بهم الاهلى، فبلغ نهائي المسابقة نسخ 1984 وتُوج باللقب عقب الإطاحة خلال مشواره بشبيبة القبائل، وتُوج بلقب 1993 بعد إزاحة مولودة وهران، كما حصل على لقب وصيف نسخة 2016 بعد التفوق على بجاية بثمن نهائي المسابقة.

وشهد صدام الزمالك والأندية الجزائرية تتويج الفارس الأبيض بلقب الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه بنسخة 2019 بعد تخطى عقبة نصر حسين داى الجزائرى في دور المجموعات.

في نسخة 2005 وفى البطولة العربية حقق الزمالك أكبر فوز على الأندية الجزائرية بعدما فاز بخماسية دون رد على مولودية وهران.

بينما كانت أكبر خسارة للزمالك ضد أندية الجزائر، كانت في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 1984 وكانت ضد شبيبة القبائل، وخسر الأبيض ذهابا 3-1.

والتقى الزمالك مع شباب بلوزداد الجزائرى في نسخة 2021 التي توج بها الاهلى وتعادل سلبياً في مباراة الذهاب بدور المجموعات وفاز بمباراة الإياب بهدفين دون رد.

لاعبون جزائريون لعبوا للزمالك

قاسى سعيد:

الجزائرى قاسى سعيد أنتقل من نادي البليدة إلى صفوف الزمالك ولعب للأبيض لمدة موسمين عامى 1996 و1997 قبل أن يكرر الرحيل بعد انتهاء موسمه الثاني مع الزمالك و ينتقل لنادي كان الفرنسي لمدة 3 سنوات .

محمد أمين عودية :

الجزائري محمد أمين عودية أنتقل لصفوف نادى الزمالك عام 2010 قادما من نادى وفاق سطيف الجزائرى لكن مسيرته مع الأبيض لم تكلل بالنجاح ليعود لصفوف النادى الجزائرى فى الموسم التالى .

اجتاز نادي الزمالك دور الـ 32 ليحجز بطاقة التأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على نظيره فلامبو الرواندي، بهدف نظيف في مباراة الذهاب، قبل أن يفوز الزمالك بخماسية مقابل هدف في مباراة الإياب، حيث أقيمت كلتا المباراتين بمصر.