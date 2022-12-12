شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يستعيد جهود دياب وحسن مجدى أمام غزل المحلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق طلائع الجيش، بقيادة محمد يوسف، جهود الثنائى محمد دياب وحسن مجدى لاعبى الفريق فى مباراة غزل المحلة المقبلة بالدوري، بعد تعافى الثنائى من إجهاد العضلة الخلفية الذى تسبب فى إبعادهما عن مباراة المصرى البورسعيدى الأخيرة بالدوري.

ويحتل طلائع الجيش المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعدما لعب 6 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى لقاء وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 11.

ويبحث محمد يوسف، المدير الفنى لطلائع الجيش، عن حل للأزمة الدفاعية التى يعانى منها فريقه بعدما اهتزت شباكه بـ 11 هدفا فى 6 مباريات خاضها حتى الآن فى الدوري، بمعدل هدفين فى كل مباراة.

ووجه محمد يوسف تحذيرا شديد اللهجة للاعبيه من صعوبة مباراة غزل المحلة المقرر لها الثالثة الا ربع عصر الأربعاء المقبل على غزل المحلة في إفتتاح مباريات الأسبوع السابع لمسابقة الدوري الممتاز ، مشدداً على ضرورة إستمرار نغمة تصحيح مسار الفريق بعد الفوز على المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف في أخر ظهور بالدوري.