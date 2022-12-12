شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام كولر مع الأهلي قبل مواجهة الاتحاد السكندري بالدوري.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الأهلى نظيره الاتحاد السكندري فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد الأهلى والسلام، فى لقاء مؤجل من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز، وهى مواجهة مثيرة لن تنقصها المتعة الكروية نظراً لقوتها.

من جهته طالب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لاعبى فريقه بالتركيز في مباراة زعيم الثغر، مؤكداً ضرورة مواصلة قطار الانتصارات فى الدورى لاستعادة الدرع الغائب عن خزائن القلعة الحمراء موسمين متتالين.

وأوضح المدرب السويسري للاعبي الأهلي، أن التركيز مطلوب في جميع المباريات وبنفس الدرجة، مشددا على ضرورة حسم اللقاء مبكراً مثلما حدث فى مباراة غزل المحلة الأخيرة في عقر دار المنافس.

ويعول كولر على الروح القتالية التي ظهرت على لاعبيه منذ توليه المسئولية بخلاف الصلابة الدفاعية، حيث لم يستقبل سوى 3 أهداف على مدار 9 مباريات متتالية كما سجل الأهلي 17 هدف بواقع 4 أهداف فى شباك اتحاد المنستيري التونسي بدوري أبطال أفريقيا، وهدفين فى مرمى الزمالك بكأس السوبر، وهدف فى شباك أسوان وآخر أمام الإسماعيلي بالدوري ورباعية في شباك الداخلية بجانب هدف في المقاولون بالكأس وهدفين في شباك الطلائع وهدفين في غزل المحلة.

ويحسب للمدرب السويسري تتويجه بأول ألقابه مع الأهلي بعد قيادته للفريق الأحمر في 5 مباريات فقط، وبعد 3 تدعيمات صيفية فقط اكتفى بها الاهلي قبل انطلاق الموسم.