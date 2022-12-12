الامارات | زوجة المغربي أشرف حكيمي توبخه في الملعب بعد الفوز على البرتغال (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لزوجة النجم المغربي أشرف حكيمي وهي توبخه عقب الفوز التاريخي لـ"أسود الأطلس" على البرتغال السبت، بهدف نظيف، في ربع نهائي كأس العالم "قطر 2018".

وكشف الفيديو عن حركات غاضبة من هبة عبوك زوجة النجم المغربي التي تصفها صحيفة "ديلي ستار" البريطانية بأنها من أجمل ممثلات العالم، وبدت خلال المقطع المصور كأنها تعابه لأنه دار الملعب كاملاً يحتفل بالفوز التاريخي قبل أن يحتفل معها حيث كانت تريد مشاركته الفرحة أولاً قبل الجميع.

من هي زوجة أشرف حكيمي؟

هبة عبوك وتدعى هبة أبو خريس بن سلمان، ولدت لأصول عربية فوالدها من أصل ليبي، ووالدتها من أصل تونسي، وهي فنانة مشهورة ومعروفة في إسبانيا، بدأت في مسيرتها الفنية في 2008، فقد عُرفت من خلال مشاركتها في فيلم "ذا برينس" الذي جسدت فيه دور فاطمة، كما أنها تتحدث خمس لغات بطلاقة وهي: الإسبانية، والفرنسية، والإيطالية، والعربية، والإنجليزية، كما وتكبره هبة عبوك 12 عاماً فهي من مواليد عام 1986، أنجب حكيمي من زوجته هبة طفلاً واحداً لم يتم الكشف عن اسمه، كما وتقدر ثروة هبة ما يقارب 5 ملايين دولار أمريكي في 2023.