شكرا لقرائتكم خبر عن ياو وباسم مرسي يقودان هجوم الإسماعيلى أمام فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بقيادة أيمن الجمل، تشكيل لاعبيه لمواجهة فيوتشر على ملعبه بالإسماعيلية، فى إطار اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث من عمر مسابقة الدوري العام.

وشهدت التشكيلة تواجد التوجولي ياو أنور صانع ألعاب الفريق لأول مرة فى تشكيلة الدراويش، بالإضافة إلى عودة محمد حسن، بينما يجلس على دكة البدلاء عبد الرحمن مجدي.

التشكيل جاء على النحو التالي..

فى حراسة المرمي .. محمد كوكو

فى خط الدفاع .. محمد دسوقي وباهر المحمدي ومحمد هاشم وعصام صبحي

فى خط الوسط .. محمد حسن وعماد حمدي وعمر الوحش

أمامهم .. ياو أنور ومحمد الشامي

فى خط الهجوم .. باسم مرسي

ويجلس على مقاعد البدلاء .. أحمد عادل عبد المنعم فى حراسة المرمي ومحمد نصر وأحمد محسن ومحمد بيومي ومحمد بن خماسة وأحمد مدبولي ومحمود الشبراوي وعبد الرحمن مجدي وفراس شواط، بينما خرج من القائمة محمد مخلوف وخالد النبريصي.