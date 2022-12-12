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مواعيد مواجهات الزمالك فى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا عن وقوع الزمالك في المجموعة الرابعة مع أندية: الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني.

 

وجاءت مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات كالتالي: 

 

الزمالك × شباب بلوزداد الجزائري..  أحد يومى 10 و11 فبراير المقبل.

 

المريخ السوداني × الزمالك 17  أحد يومي  17و18 فبراير. 

 

الترجي التونس × الزمالك  أحد يومي  24 و25 فبراير.

 

الزمالك × الترجي التونسي..  أحد يومى 7 و8 مارس المقبل. 

 

الزمالك × المريخ السوداني أحد يومي  17 و18 مارس.

 

شباب بلوزداد الجزائري  × الزمالك  أحد يومي 31 مارس و1 أبريل المقبل.

 

وكانت القرعة كاملة جاءت كالتالي: 

 

المجموعة الأولى:  الوداد المغربي - بترو أتلتيكو الأنجولي  - شبيبة القبائل  - فيتا كلوب.

 

المجموعة الثانية:  الأهلي -  صن داونز الجنوب إفريقي - الهلال السوداني - القطن الكاميروني .

 

المجموعة الثالثة :  الرجاء  - حوريا الغيني - سيمبا التنزاني  - فايبرز الأوغندي. 

 

المجموعة الرابعة : الترجي التونسي  - الزمالك  - شباب بلوزداد الجزائري - المريخ السوداني .

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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