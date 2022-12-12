شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مواجهات الزمالك فى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا عن وقوع الزمالك في المجموعة الرابعة مع أندية: الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني.

وجاءت مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات كالتالي:

الزمالك × شباب بلوزداد الجزائري.. أحد يومى 10 و11 فبراير المقبل.

المريخ السوداني × الزمالك 17 أحد يومي 17و18 فبراير.

الترجي التونس × الزمالك أحد يومي 24 و25 فبراير.

الزمالك × الترجي التونسي.. أحد يومى 7 و8 مارس المقبل.

الزمالك × المريخ السوداني أحد يومي 17 و18 مارس.

شباب بلوزداد الجزائري × الزمالك أحد يومي 31 مارس و1 أبريل المقبل.

وكانت القرعة كاملة جاءت كالتالي:

المجموعة الأولى: الوداد المغربي - بترو أتلتيكو الأنجولي - شبيبة القبائل - فيتا كلوب.

المجموعة الثانية: الأهلي - صن داونز الجنوب إفريقي - الهلال السوداني - القطن الكاميروني .

المجموعة الثالثة : الرجاء - حوريا الغيني - سيمبا التنزاني - فايبرز الأوغندي.

المجموعة الرابعة : الترجي التونسي - الزمالك - شباب بلوزداد الجزائري - المريخ السوداني .