شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 12 مواجهة جمعت الأهلى وصن داونز قبل الصدام الجديد بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2022-2023 عن وقوع الأهلى مع صن داونز الجنوب أفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني في المجموعة الثانية.

لعب الأهلي مع صن داونز 12 مباراة، جميعها فى بطولة دوري أبطال أفريقيا، بدأت فى نهائي دوري الأبطال 2001 والتى فاز فيها الأهلي بالبطولة، وآخرها بالجولة الرابعة للنسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا وخسر بهدف دون رد.

فاز الأهلي على صن داونز في خمس مباريات، وتعادل الفريقان فى أربع مباريات، وفاز صن داونز فى 3 مباريات، وأحرز الأهلي 15 هدفا وأحرز صن داونز 12 هدفا.

وأبرز نتائج صن داونز في دوري أبطال أفريقيا الفوز بالبطولة مرة واحدة عام 2016، وخسارة نهائي دوري الأبطال 2001 أمام الأهلي.

وتأهل النادي الأهلي إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز في دور الـ 32 على نظيره اتحاد المنستيري التونسي بهدف نظيف في مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة في مباراة العودة بالقاهرة، ليحجز بطاقة التأهل إلى المجموعات