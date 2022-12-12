7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الاثنين، الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، منها مجموعة الأهلى والزمالك فى دورى أبطال أفريقيا، و3 استادات تستضيف بطولة افريقيا للشباب مواليد 2003 .

قرعة دوري أبطال أفريقيا.. الزمالك مع الترجى وشباب بلوزداد فى المجموعة الرابعة

وقع نادي الزمالك فى المجموعة الرابعة بقرعة دوري أبطال أفريقيا التى أقيمت مذ قليل فى مقر الكاف بالقاهرة.

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2022-2023 عن وقوع الأهلى مع صن داونز الجنوب أفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميرونى فى المجموعة الثانية.

تقرر إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب مواليد 2003 التي تستضيفها مصر على 3 استادات، وهى القاهرة والإسكندرية واستاد هيئة قناة السويس.

قرر مجلس ادارة اتحاد الكرة شطب الشحات عبود عبد الحميد لاعب المعصرة لتعديه علي حكم مباراة المعصرة واتحاد المنزلة.

كثف مجلس إدارة النادي المصري جهوده خلال الساعات الأخيرة لمراجعة السير الذاتية للمدربين الأجانب، وذلك بعد تمسك البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق لنادي الزمالك بالحصول على 150 ألف دولار شهرياً، ما يعادل 4 ملايين جنيه، مقابل تولي المسؤولية الفنية للفريق، وهو ما رفضته إدارة المصري.