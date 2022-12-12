شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلي أمام الاتحاد.. عبد القادر وبرونو سافيو وتاو فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الأهلى نظيره الاتحاد السكندري فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد الأهلى والسلام فى لقاء مؤجل من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز، وهى مواجهة مثيرة لن تنقصها المتعة الكروية نظراً لقوتها.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الاتحاد السكندري مكونا من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم- أكرم توفيق.

في خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية -أحمد عبد القادر- برونو سافيو - كريم فؤاد.

وفي خط الهجوم: بيرسي تاو.

وحقق الأهلي الفوز فى أول خمس جولات بالمسابقة، ويسعى للعلامة الكاملة، حيث يحتل المارد الأحمر المركز الأول برصيد 15 نقطة بعدما لعب 5 مباريات فاز بهم جميعاً وسجل 10 أهداف وتلقت شباكه هدفين ، في المقابل يحتل الاتحاد السكندري المركز السادس برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز في ثلاثة لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 4.

وفاز الأهلى على غزل المحلة بهدفين دون رد فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما خسر الاتحاد السكندري من فيوتشر بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة.