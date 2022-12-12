شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الأهلي أمام القطن وصن داونز والهلال فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا عن وقوع النادي الأهلي على رأس المجموعة الثانية التى تضم كلا من: الأهلى، صن داونز الجنوب أفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني.

وتنطلق منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا يومي 10 ـ 11 فبراير المقبل.

وجاءت باقى المجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: الوداد المغربي وبترو أتلتيكو الانجولي وشبيبة القبائل الجزائري وفيتا كلوب الكونغولي.

المجموعة الثالثة: الرجاء المغربي و حورويا الغيني وسيمبا التنزاني وفايبرز الأوغندي .

المجموعة الرابعة : الترجي التونسي والزمالك وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني.

مواعيد مباريات الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

الأهلي والقطن الكاميروني

الجولة الأولى من دور المجموعات، أحد يومى 10 أو 11 فبراير 2023، فى القاهرة.

الأهلي والهلال السوداني

الجولة الثانية من دور المجموعات، أحد يومى 17 أو 18 فبراير 2023، فى السودان.

الأهلي وصن داونز

الجولة الثالثة من دور المجموعات، أحد يومي 24 أو 25 فبراير2023، فى القاهرة.

الأهلي وصن داونز

الجولة الرابعة من دور المجموعات، أحد يومي 7 أو 8 مارس 2023، فى جنوب أفريقيا.

الأهلي والقطن الكاميروني

الجولة الخامسة من دور المجموعات، أحد يومي 17 أو 18 مارس 2023، في الكاميرون.

الأهلي والهلال السوداني

الجولة السادسة من دور المجموعات، أحد يومي 31 مارس أو 1 إبريل 2023، في القاهرة.