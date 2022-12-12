شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولى لتنس الطاولة يحتفل بعيد ميلاد هنا جودة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل مسئولو الاتحاد الدولى لتنس الطاولة بعيد ميلاد هنا جودة، لاعبة تنس الطاولة بالأهلى والمنتخب، وذلك على هامش بطولة العالم التى تقام بتونس.

ونشرت اللاعبة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، "أحلى عيد ميلاد من الاتحاد الدولي لتنس الطاولة والمنتخب المصرى".

وتحتفل هنا جودة بعيد ميلادها الـ 15، حيث أنها موالد 12/12 عام 2007 ، وتٌعد هنا جودة معجزة فى مجالها، وأنها رغم سنها الصغير خلال السنوات الماضية، و حتى الساعات القليلة الماضية، تسطر اسمها بحروف من ذهب فى صفحات تاريخ اللعبة ، لما حققته من بطولات وألقاب يصعب على غيرها تحقيقه ممن يكبرونها سنا.

هنا جودة حققت خلال الساعات الماضية الميدالية الذهبية فى منافسات الزوجى المختلط رفقة اللاعب الكازاخستانى فى بطولة العالم بتونس ، كما أصبحت أيقونة فى تنس الطاولة بعد أن صعدت لنهائي بطولة افريقيا للسيدات والتى أقيمت بالكاميرون بعد الفوز على دينا مشرف بنصف النهائي لتكون اصغر لاعبة فى تاريخ الطاولة التى تصعد لنهائي أفريقيا.



هنا جودة



هنا جودة



الاتحاد الدولى يحتفل بعيد ميلادها



الاحتفال بعيد ميلادها