شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى والاتحاد السكندري بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع الاتحاد السكندري باستاد الأهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة مثيرة لن تنقصها المتعة الكروية نظراً لقوتها وهو مانلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

س: ماهو موقف الأهلى والاتحاد السكندري في جدول الدوري؟

ج: حقق الأهلي الفوز في أول خمس جولات بالمسابقة، ويسعى للعلامة الكاملة، حيث يحتل المارد الأحمر المركز الأول برصيد 15 نقطة بعدما لعب 5 مباريات فاز بها جميعاً وسجل 10 أهداف وتلقت شباكه هدفين، وفى المقابل يحتل الاتحاد السكندري المركز السادس برصيد 9 نقاط جمعها من 5 مباريات فاز في ثلاثة لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 4.

س: كيف انتهت المواجهات السابقة بين الأهلى والاتحاد؟

ج: 119 مباراة جمعت الفريقين فى مسابقة الدوري، حقق الأهلى 79 فوزاً وسجل 203 أهداف مقابل 16 انتصاراً و70 هدفاً للاتحاد، و24 تعادلا آخرها بدون أهداف فى الجولة 27 الموسم قبل الماضي.

س: من يدير مباراة الأهلى والاتحاد السكندري تحكيمياً؟

ج: يدير محمود البنا مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، ويعاونه كل من أحمد توفيق طلب وأسامة عبد اللطيف، ومصطفى عثمان حكما رابعا، والثنائي محمد عباس وسامي هلهل للفيديو.

س: ما هى القناة الناقلة لمباراة الأهلى والاتحاد؟

ج: تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والاتحاد السكندري فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

س: ما هى غيابات الأهلى أمام الاتحاد السكندري؟

ج: يستمر غياب طاهر محمد طاهر وعمار حمدى عن الأهلى في مباراة الاتحاد السكندري بسبب الإصابة، فيما يغيب محمود كهربا للإيقاف، ويستعيد المارد الأحمر جهود نجمه حمدى فتحى لاعب خط وسط الفريق الذى تعافى من نزلة البرد التي أبعدته عن مباراة المحلة.