شكرا لقرائتكم خبر عن ذكريات الأهلى والقطن الكاميرونى.. التتويج 3 مرات وإعادة بسبب "عواصف وسيول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2022-2023 عن وقوع الأهلى مع صن داونز الجنوب أفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني في المجموعة الثانية.

الأهلى التقى مع القطن 8 مرات فى البطولات الأفريقية، حقق خلالها الأحمر 5 انتصارات، بينما انتهت 3 مواجهات بالتعادل.

المباراة الأولى للأهلى أمام القطن كانت فى ذهاب نهائى 2008 من بطولة دورى أبطال إفريقيا وانتهت بفوز الأحمر بنتيجة 2-صفر، فيما كانت المباراة الثانية فى إياب نهائى 2008 وانتهت بالتعادل الإيجابى 2-2 ليتوّج المارد الحمر وقتها باللقب من الكاميرون.

المباراة الثالثة للأهلى أمام القطن كانت فى نصف نهائى نسخة 2013 من بطولة دورى أبطال إفريقيا، وانتهت بالتعادل الإيجابى 1-1.

المباراة الرابعة للأهلى أمام القطن جاءت فى نصف نهائى نسخة 2013 من بطولة دورى أبطال إفريقيا، وانتهت بالتعادل الإيجابى 1-1.

المباراة الخامسة للأهلى أمام القطن جاءت فى نصف نهائى نسخة 2014 من بطولة الكونفدرالية، وانتهت بفوز الأحمر بنتيجة 1-صفر.

المباراة السادسة للأهلى أمام القطن جاءت فى نصف نهائى نسخة 2014 من بطولة الكونفدرالية، وانتهت بفوز الأحمر بنتيجة 2-1 وتوّج الأهلى بلقب هذه البطولة لأول مرة فى تاريخ الأهلى والأندية المصرية.

المباراة السابعة كانت فى 23 مايو 2017 وفاز المارد الأحمر بهدفين دون رد سجلهما جونيور أجايى ومؤمن زكريا فى الجولة الثانية لدورى المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

المباراة الثامنة كانت في 8 يوليو 2017 وفاز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة السادسة لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

وتشهد ذكريات الأهلى مع القطن إعادة مباراة الفريقين فى نصف نهائى بطولة عام 2013 بعدما قرر الحكم إيقاف المباراة فى الدقيقة 63 والنتيجة صفر-صفر بسبب الأمطار الغزيرة والعواصف والسيول وتمت إعادة المباراة وانتهت بالتعادل بهدف لمثله، وتوّج المارد الأحمر بلقب هذه البطولة.