شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتقدم على الحدود بهدفين نظيفين فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق سيراميكا فى إنهاء الشوط الأول متقدما على فريق حرس الحدود بهدفين نظيفين، في المباراة التى تجمعهما ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري العام باستاد القاهرة الدولى، وأحرز هدفي سيراميكا كل من أحمد ياسر ريان فى الدقيقة 16، وعمرو قلاوة فى الدقيقة 39 .

وجاء تشكيل حرس الحدود كالتالي:

الحارس: محمد فوزي.

الدفاع: مؤمن عوض - إبراهيم القاضي - محمود بن والي - أحمد شديد قناوي.

الوسط: أحمد فيلكس - مصطفى عبد الرؤوف زيكو - مصطفى جمال.

الهجوم: أحمد أيمن - إمانويل دافيد - محمود ممدوح.

وبدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام .

خط الدفاع: محمد عادل - رجب نبيل - أحمد بيكهام- محمد شكري.

خط الوسط: محمد توني - محمد كناريا - عمرو قلاوة - ميدو جابر.

خط الهجوم : أحمد ياسر ريان - جون إيبوكا

ويجلس على مقاعد البدلاء: عامر عامر - سيف تقا- محمد ناصف - عبد الرحمن بودي - محمد زلاكة - أحمد قرموطي - محمود نبيل - محمد إبراهيم - عبد الرحمن السكران.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الرابع عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد أربع نقاط، جمعها من فوز وحيد وتعادل و3 هزائم، ويجل لاعبوه 6 أهداف واستقبل 8 أهداف.

ويحتل حرس الحدود المركز السادس عشر برصيد نقطتين من 5 مباريات، حيث تعادل فى مباراتين وسقط فى 3 مواجهات، لم يسجل أى أهداف واستقبل 4 أهداف.