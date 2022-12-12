شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكرة النسائية تحت 20 عاماً يختتم تجمعه الأسبوعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عامًا تجمعه الأسبوعي باستاد اتحاد الشرطة الرياضي بالعباسية. وينتظم منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عامًا بقيادة مديره الفني عبد الفتاح عباس فى معسكر مفتوح أسبوعيًا، استعدادًا للمشاركة فى بطولة شمال أفريقيا التى تنطلق فى شهر فبراير المقبل بالأراضي التونسية.

وضم الجهاز الفني في قائمته كلًا من: هانيا عصام، حبيبة عماد، مريم طارق، مي محمد، هاجر وليد، مايا إيهاب، حبيبة عصام، جوي عماد، هدى عمرو، تانيا مصطفى، هنا خالد، فرح هشام، حبيبة وليد، نورا خالد، ندى خالد، مي مجدي، ليلى سيف زاهر، نور عبدالواحد السيد، حلا مصطفى، رودينا عبدالرسول، فرحة الجارحي، كارما نصر، نورهان عاشور، نور نهاد وهنا أبوجبل.