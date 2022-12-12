شكرا لقرائتكم خبر عن بطلة المنتخب نور الطيب: سعيدة باستضافة نادي مدينتي لبطولة كأس العالم للإسكواش.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت نور الطيب، لاعبة منتخب مصر للإسكواش، والمصنفة السادسة عالميًا، عن سعادتها باستضافة نادي مدينتي الرياضي للمرة الأولى بطولة العالم للإسكواش للسيدات (فرق)، متمنية أن ينجح النادي في استضافة بطولات عالمية أخرى عديدة خلال الفترة المقبلة، لارتباطها بمشروع مدينتي، مشيرة إلى أنها تفضل قضاء وقت ممتع فيه مع أسرتها.

وقالت "الطيب" :"شرف كبير لي الانضمام لفريق منتخب مصر المشارك ببطولة كأس العالم للإسكواش للسيدات (فرق)، وأن أصبح ضمن أفضل 4 لاعبات في مصر يتم اختيارهم لتمثيل المنتخب بالبطولة"، مضيفة :"إحساس مختلف أن ألعب مع زميلاتي في منتخب واحد للتعاون معًا لتحقيق اللقب بدلًا من مواجهة بعضنا في المنافسات الأخرى".



نور الطيب

وتابعت أن بطولة كأس العالم للسيدات، فرصة لها للتعرف على زميلاتها عن قرب والتجمع معًا بدلًا من المنافسة طوال العالم، مشيرة إلى أهم المنتخبات المشاركة بالبطولة وهما إنجلترا، والولايات المتحدة الأمريكية اللذان يضمان عناصر قوية.

واستكملت :"شرف كبير أن يتم تنظيم بطولة كأس العالم في مصر، ونأمل أن ننجح في الفوز بالبطولة".

واعتمد الاتحاد الدولي للاسكواش إقامة بطولة العالم لفرق السيدات 2022 بنادي مدينتي الرياضي، في ظل ما يتميز به من ملاعب رياضية على أعلى مستوى ، تتمثل في مجمع الاسكواش الذي يضم يضم 11 ملعباً، بالاضافة الى ملعب زجاجي رئيسي يسع لنحو ١٢٠٠ مشجعاً ، بالإضافة إلى امتلاك نادي مدينتي لبنية تحتية ومنشآت رياضية تم إنشائها وفق المواصفات الدولية ، ما يجعله مؤهلاً لاستضافة البطولات المحلية والقارية والعالمية لمختلف الألعاب الرياضية .

وتأتي استضافة نادي مدينتى الرياضي لبطولة كأس العالم للاسكواش بعد أسابيع قليلة من إستضافة نادي مدينتي للجولف لبطولة السلسلة الدولية للجولف "الاشيان تور" الشهر الماضي، لتصبح مدينتي مقصداً للبطولات الرياضية العالمية ، وذلك في إطار حرص مجموعة طلعت مصطفى على استضافة كبرى البطولات بمختلف الألعاب الرياضية بمشاركة أفضل لاعبي العالم لتشجيع السياحة الرياضية، وتقديم وجهة مشرفة للرياضة المصرية.

يُشار إلى أن مجموعة طلعت مصطفى تحرص على توفير خدمات متكاملة لعملائها ، من بينها الخدمات الرياضية ، إيمانًا منها بأهمية تشجيع السكان على ممارسة الرياضة ، وفي سبيل ذلك أنشأت المجموعة أندية رياضية واجتماعية في مختلف مشروعاتها العمرانية تضاهي الأندية العالمية ، وذلك بما يسهم في الحفاظ على صحة السكان، وتطوير الرياضة المصرية من خلال اكتشاف المواهب وتطويرها.