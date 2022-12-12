شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب الزمالك أمام أندية تونس بعد 41 مباراة قبل مواجهة الترجى بالأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2022/2023 عن وقوع نادى الزمالك فى المجموعة الرابعة مع الترجي التونسي، وشباب بلوزداد الجزائري، والمريخ السوداني.

ويمتد تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية إلى 41 مباراة، بواقع 31 مواجهة على الصعيد الأفريقى و10 مواجهات على صعيد البطولات العربية، ونجح الفارس الأبيض في تحقيق 18 انتصاراً، فيما خسر 15 مباراة، وانتهت 8 لقاءات بالتعادل.

وسجل مهاجمو الزمالك 54 هدفاً فى شباك الأندية التونسية، بينما استقبلت الشباك البيضاء 51 هدفاً.

ويعد فريق الصفاقسى التونسى وفريق الترجى التونسى أكثر الأندية التونسية مواجهة للزمالك، حيث التقى الفارس الأبيض مع الترجى في 13 لقاء ومع الصفاقسى في 12 مباراة، فيما واجه الفارس الأبيض منافسه النجم الساحلى في 8 مباريات ، والأفريقى التونسى في 6 مباريات، والبنزرتى في مباراتين فقط.

ويعد عبد الحليم على هو هداف الزمالك أمام الأندية التونسية برصيد 5 أهداف، وافتتح الفارس الأبيض مواجهاته أمام أندية تونس بمواجهة الصفاقسى في 1984 وفاز بطل مصر بثلاثية دون رد، بينما كانت المواجهة الأخيرة أمام الترجى وخسر الفارس الأبيض بهدف دون رد في دور المجموعات بالنسخة الماضية لدوري الأبطال.

الزمالك التقي مع الترجى فى 11 مباراة سابقة، بمختلف البطولات الأفريقية، جاءت جميعها في بطولة دوري الأبطال باستثناء مواجهة وحيدة على لقب كأس السوبر الأفريقي عام 2020 حسمها الأبيض لصالحه.

مباريات الزمالك السابقة ضد الترجي 11 مواجهة سابقة، ونجح الزمالك فى تحقيق الفوز بـ4 مباريات، بينما تعادل الفريقان 3 مرات وفاز الترجي فى 4 مباريات.

وتتساوى كفة الزمالك والترجى تسجيل الأهداف في المباريات السابقة، حيث أحرز لاعبو الأبيض 13 هدفا في مرمي بطل تونس واستقبلت شباكهم 13 هدف أيضاً

مواجهات الزمالك والترجي لم تقتصر على البطولات الأفريقية فقط، حيث سبق والتقي الفريقان مرتين فى دور المجموعات لدوري أبطال العرب عام 2004، وفاز الزمالك بالمباراتين، حيث انتصر ذهابًا فى القاهرة بثلاثية نظيفة، فيما فاز إيابا بتونس بنتيجة 2-1.

اجتاز نادي الزمالك دور الـ 32 ليحجز بطاقة التأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على نظيره فلامبو الرواندي، بهدف نظيف في مباراة الذهاب، قبل أن يفوز الزمالك بخماسية مقابل هدف في مباراة الإياب، حيث أقيمت كلتا المباراتين بمصر.