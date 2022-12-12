شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مباريات جمعت الأهلى والهلال السودانى قبل الصدام الجديد بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2022-2023 عن وقوع الأهلى معـ صن داونز الجنوب أفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني فى المجموعة الثانية.

والتقى الأهلى مع الهلال السودانى في 11 مباراة على مستوى بطولات الأندية الأفريقية، حقق الأهلى الانتصار 4 مرات، وحقق الهلال انتصارين، وحسم التعادل نتيجة 4 مواجهات.

وتقابل الفريقان لأول مرة على لقب أفريقيا للأندية أبطال الدورى 1987 وانتهى لقاء الخرطوم بالتعادل السلبي، وفاز الأهلى بالقاهرة بهدفين نظيفين وحقق اللقب.

فيما انتهت آخر مباراة جمعت الأهلى والهلال بالنسخة الماضية لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد سجله حسين الشحات.

وتأهل النادي الأهلي لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز في دور الـ 32 على نظيره اتحاد المنستيري التونسي بهدف نظيف في مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة في مباراة العودة بالقاهرة، ليحجز بطاقة التأهل إلى المجموعات.