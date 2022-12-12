شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2022-2023 عن وقوع الأهلى مع صن داونز الجنوب أفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميرونى فى المجموعة الثانية.

الجولة الأولى:

(10 أو 11 فبراير 2023)

الجولة الثانية:

(17 أو 18 فبراير 2023)

الجولة الثالثة:

(24 أو 25 فبراير 2023)

الجولة الرابعة:

(7 أو 8 مارس 2023)

الجولة الخامسة:

(17 أو 18 مارس 2022)

الجولة السادسة:

(31 مارس أو1 إبريل 2023)

وتأهل النادي الأهلي إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز في دور الـ 32 على نظيره اتحاد المنستيري التونسي بهدف نظيف في مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة في مباراة العودة بالقاهرة، ليحجز بطاقة التأهل إلى المجموعات.