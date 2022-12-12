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الامارات | قرعة نارية لـ"أبطال إفريقيا".. الأهلي في مجموعة الموت وصدام عربي للزمالك

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة نارية لـ"أبطال إفريقيا".. الأهلي في مجموعة الموت وصدام عربي للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا عن مجموعات قوية إذ سيلعب الأهلي المصري في مجموعة الموت بينما سيلعب منافسه التقليدي في مجموعة تضم 3 أندية عربية.
وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:
المجموعة الأولى:
الوداد
بيترو أتلتيكو
شبيبة القبائل
فيتا كلوب

المجموعة الثانية:
الأهلي
صن داونز
الهلال
القطن

المجموعة الثالثة:
الرجاء
حوريا كوناكري 
سيمبا
فيبرس


المجموعة الرابعة:
الترجي
الزمالك
شباب بلوزداد 
المريخ 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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