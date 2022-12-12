الامارات | قرعة نارية لـ"أبطال إفريقيا".. الأهلي في مجموعة الموت وصدام عربي للزمالك

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شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة نارية لـ"أبطال إفريقيا".. الأهلي في مجموعة الموت وصدام عربي للزمالك والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا عن مجموعات قوية إذ سيلعب الأهلي المصري في مجموعة الموت بينما سيلعب منافسه التقليدي في مجموعة تضم 3 أندية عربية.
وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:
المجموعة الأولى:
الوداد
بيترو أتلتيكو
شبيبة القبائل
فيتا كلوب
المجموعة الثانية:
الأهلي
صن داونز
الهلال
القطن
المجموعة الثالثة:
الرجاء
حوريا كوناكري
سيمبا
فيبرس
المجموعة الرابعة:
الترجي
الزمالك
شباب بلوزداد
المريخ
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