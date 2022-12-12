الامارات | قرعة نارية لـ"أبطال إفريقيا".. الأهلي في مجموعة الموت وصدام عربي للزمالك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا عن مجموعات قوية إذ سيلعب الأهلي المصري في مجموعة الموت بينما سيلعب منافسه التقليدي في مجموعة تضم 3 أندية عربية.

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى:

الوداد

بيترو أتلتيكو

شبيبة القبائل

فيتا كلوب

المجموعة الثانية:

الأهلي

صن داونز

الهلال

القطن

المجموعة الثالثة:

الرجاء

حوريا كوناكري

سيمبا

فيبرس



المجموعة الرابعة:

الترجي

الزمالك

شباب بلوزداد

المريخ