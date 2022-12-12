قبل مواجهة منتخب المغرب .. ماكرون يتجه إلى قطر ومنع لاعبي فرنسا من تناول الخمور والكحول

الشارقة - اميمة ياسر - قرر ديدييه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا منع جميع لاعبي منتخب الديوك ، من تناول الخمور والمشروبات الكحولية قبل مواجهة منتخب المغرب .

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية خطة استعداد منتخب فرنسا، والتي بدأت بجلسات استشفاء وعلاج بالمياه مساء الأحد، وحصة تدريبية خفيفة بحضور أسر اللاعبين.

وأضافت "لم يسمح ديشامب للاعبيه بتناول المشروبات الكحولية بعد الفوز على إنجلترا في دور الثمانية، رغم السماح لهم بتناولها بعد إقصاء بولندا في الدور الثاني".

وأوضحت الصحيفة أن الجهاز الطبي لمنتخب فرنسا يخشى مخاطر تعرض اللاعبين لإصابات عضلية خاصة في ظل ضيق الوقت قبل مواجهة المغرب.

كما التزم لاعبو فرنسا ببرنامج غذائي شامل وضبط عدد ساعات النوم مع فحوصات دورية مستمرة على الأوتار العضلية.

وتأهل المغرب وفرنسا إلى نصف نهائي كأس العالم بإقصاء البرتغال وإنجلترا على الترتيب.

ماكرون يتجه إلى قطر

ويتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى قطر الأربعاء لحضور مباراة نصف نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™ بين فرنسا والمغرب، وفق ما أكدت وزيرة الرياضة أميلي أوديا كاستيرا عبر راديو فرانس إنفو .

وقالت أوديا كاستيرا التي حضرت مساء السبت مباراة ربع النهائي التي انتصر فيها المنتخب الفرنسي على نظيره الإنكليزي بهدفين لهدف، "سأعود مع الرئيس الأربعاء، تفاصيل الرحلة لم تُحسم بعد، لقد تعهد بذلك ويلتزم به، سيلتزم به بسعادة".

وسيقام نصف النهائي بين المغرب وفرنسا على استاد البيت في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة.