شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة كريم العراقى بتمزق فى الخلفية وأشعة جديدة لتحديد مدة غيابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الفحوصات الطبية المبدئية التى خضع لها كريم العراقي، ظهير أيمن النادي المصري، إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، ومن المقرر أن يخضع العراقي لأشعة تشخيصية مساء اليوم لتحديد حجم الإصابة ومدة العلاج.

وكشف مصدر مسؤول بالنادي المصري، تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن مجلس إدارة النادي، برئاسة كامل أبو علي، كلف ياسر يحيى عضو مجلس الإدارة بسرعة إنهاء ملف المدير الفني الجديد للفريق، لإعادة الاستقرار وفرض الانضباط، وذلك بعد تراجع النتائج في الدوري العام.

وطالب أبو علي، ياسر يحيى بحسم ملف المدرب الجديد قبل يناير المقبل وانطلاق فترة القيد الشتوي، وكان المصري قد دخل في مفاوضات جادة مع البرتغالي باتشيكو المدير الفني السابق للزمالك، إلا أن المقابل المادي مازال محور خلاف بين الطرفين، حيث طلب باتشيكو الحصول على 150 ألف دولار وهو ما رفضته إدارة المصري.

وكان مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، قد قرر خصم 50 ألف جنيه من كل لاعب من لاعبي الفريق الأول، مع إيقاف مستحقات اللاعبين لأجلٍ غير مسمى وذلك بعد الهزيمة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبدأ النادي المصري مشواره في الدوري العام، بالهزيمة أمام سيراميكا بثلاثية نظيفة، ثم تعادل سلبياً مع بيراميدز، قبل أن يفوز على إنبي بثنائية نظيفة، و تعادل مع الزمالك بهدفين لمثلهما، قبل أن يتعادل سلبيا مع البنك الأهلي، وأخيرا خسر أمام الطلائع بثلاثة أهداف مقابل هدف ليتوقف رصيده عند 5 نقاط.