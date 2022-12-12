شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الزمالك فى مجموعات دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا عن وقوع الزمالك فى المجموعة الرابعة، مع أندية الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني.

وتقام مباريات دور المجموعات في المواعيد التالية:

-الجولة الأولى: 10 أو11 فبراير 2023.

-الجولة الثانية: 17 أو18 فبراير 2023.

-الجولة الثالثة: 24 أو25 فبراير 2023.

-الجولة الرابعة: 7 أو8 مارس 2023.

-الجولة الخامسة: 17 أو18 مارس 2023.

-الجولة السادسة: 31 مارس أو1 أبريل 2023.

من ناحية أخرى، يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدا الثلاثاء على ملعب النادي استعدادا للقاء البنك الأهلي، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك فاز على بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.