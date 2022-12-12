شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجندى يغيب عن الأهلى فى ربع نهائى كأس السلة للإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق كرة السلة بالنادى الأهلى مباراته اليوم فى ربع نهائى كأس السلة، أمام سموحة، فى اللقاء الذى يقام على صالة الأحمر بالجزيرة لحسم الفريق المتأهل إلى نصف النهائى.

ومن المقرر أن يغيب عن المباراة عمرو الجندى لاعب سلة الأهلي، للإيقاف من جانب لجنة مسابقات اتحاد السلة بسبب ما صدر منه فى نهائى دورى المرتبط أمام الاتحاد السكندرى.

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة قرر اعتماد توصيات لجنة المسابقات بشأن عمرو الجندي لاعب النادي الأهلي لما بدر منه في نهائي دوري المرتبط الذي أقيم على صالة حسن مصطفى يوم 24 نوفمبر الجاري بعد التحقيق معه، حيث قام بتوجيه إشارة لأحد أصدقائه فى المدرجات بعد انتهاء اللقاء مما دفع لجنة المسابقات لاتخاذ قرارات ضده، واعتمد مجلس الإدارة عقوبة اللاعب بإيقافه مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه.