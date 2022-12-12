شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يدرس السير الذاتية للمدربين الأجانب بعد تمسك باتشيكو بـ150 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثف مجلس إدارة النادي المصري جهوده خلال الساعات الأخيرة لمراجعة السير الذاتية للمدربين الأجانب، وذلك بعد تمسك البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق لنادي الزمالك بالحصول على 150 ألف دولار شهرياً، ما يعادل 4 ملايين جنيه، مقابل تولي المسؤولية الفنية للفريق، وهو ما رفضته إدارة المصري.

وكشف مصدر مسؤول بالنادي المصري، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن مجلس إدارة النادي برئاسة كامل أبو علي كلف ياسر يحيى عضو مجلس الإدارة بسرعة إنهاء ملف المدير الفني الجديد للفريق، لإعادة الاستقرار وفرض الانضباط، وذلك بعد تراجع النتائج في الدوري العام.

وطالب أبو علي، ياسر يحيى بحسم ملف المدرب الجديد قبل يناير المقبل وانطلاق فترة القيد الشتوي، وكان المصري قد دخل في مفاوضات جادة مع البرتغالي باتشيكو المدير الفني السابق للزمالك، إلا أن المقابل المادي مازال محور خلاف بين الطرفين، حيث طلب باتشيكو الحصول على 150 ألف دولار وهو ما رفضته إدارة المصري.

وكان مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، قد قرر خصم 50 ألف جنيه من كل لاعب من لاعبي الفريق الأول، مع إيقاف مستحقات اللاعبين لأجلٍ غير مسمى وذلك بعد الهزيمة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبدأ النادي المصري مشواره في الدوري العام، بالهزيمة أمام سيراميكا بثلاثية نظيفة، ثم تعادل سلبياً مع بيراميدز، قبل أن يفوز على إنبي بثنائية نظيفة، و تعادل مع الزمالك بهدفين لمثلهما، قبل أن يتعادل سلبيا مع البنك الأهلي، وأخيرا خسر أمام الطلائع بثلاثة أهداف مقابل هدف ليتوقف رصيده عند 5 نقاط.