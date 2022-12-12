شكرا لقرائتكم خبر عن إيمانويل دافيد يقود هجوم حرس الحدود أمام سيراميكا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد أيوب، المدير الفني لنادي حرس الحدود، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة سيراميكا ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري العام، والتي تنطلق بعد قليل علي استاد القاهرة الدولى.

وجاء تشكيل حرس الحدود بالكامل كالتالي:

الحارس: محمد فوزي.

الدفاع: مؤمن عوض - إبراهيم القاضي - محمود بن والي - أحمد شديد قناوي.

الوسط: أحمد فيلكس - مصطفى عبد الرؤوف زيكو - مصطفى جمال.

الهجوم: أحمد أيمن - إمانويل دافيد - محمود ممدوح.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الرابع عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد أربع نقاط، جمعها من فوز وحيد وتعادل و3 هزائم، ويجل لاعبوه 6 أهداف واستقبل 8 أهداف.