شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر شطب الشحات عبود لاعب المعصرة بعد تعديه على حكم مباراة المنزلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس ادارة اتحاد الكرة شطب الشحات عبود عبد الحميد لاعب المعصرة لتعديه علي حكم مباراة المعصرة واتحاد المنزلة.

وتواجد طاقم حكام مباراة اتحاد المنزلة ومعصرة بلقاس التي أقيمت مؤخرا بدوري القسم الرابع، بمقر اتحاد الكرة الأحد الماضي، وعقد أفراد الطاقم جلسة مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة لمناقشة الأحداث التي شهدتها المباراة.

وشهدت مباراة اتحاد المنزلة ومعصرة بلقاس في القسم الرابع من الدوري المصري، واقعة اعتداء على الحكم المساعد نشأت البلقاسي وذلك قبل نهاية اللقاء بخمس دقائق وتحديدا بعد طرد اللاعب الشحات عبود عبد الحميد لاعب المعصرة، وعلى اثرها قام الحكم بإنهاء المباراة .