شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إدريس يفوز بعضوية الاتحاد الدولي لكرة الماء بالتزكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الاتحاد الدولى لألعاب الماء، برئاسة الطيار حسين مسلم الكويتى الجنسية، اجتماع الجمعية العمومية غير العادية اليوم، الاثنين، فى مدينة ميلبون الأسترالية على هامش بطولة العالم للسباحة "شورت كورس" ، والتى يتخللها انتخابات الاتحاد الدولى للسباحة ، والتى فاز فيها المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصرى لألعاب الماء ونائب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية بعضوية الاتحاد الدولى بالتزكية ، وسوف يعلن اليوم رسميا من خلال الجمعية العمومية فوز إدريس بالمنصب الذى غاب عن مصر منذ أكثر من 12 عاما.

من جانبه، قال إدريس إن الجمعية العمومية وافقت على كل المقترحات المقدمة من الاتحاد الدولي لألعاب الماء بالإجماع والمقدمة من حسين المسلم ، مشيرا إلى أن هذا يعد انتصارا كبيرا لالعاب الماء علي مستوي العالم ، لافتا إلى أن من أهم القرارات التى أتخذتها الجمعية العمومية أيضا ، الموافق علي تعديل الدستور الخاص بالاتحاد العالمي لألعاب الماء .

وأضاف إدريس أنه تم أيضا بالإجماع تغيير أسم الاتحاد الدولي للسباحة الذى تأسس فى 19 يونيو عام 1908 برئاسة البريطانى جورج هيرز بمدينة لندن بالمملكة المتحدة على يد الاتحاد الفرنسى للسباحة ، ليصبح أسمه الجديد الاتحاد الدولي لألعاب الماء ، لأنه يضم خمس لعبات هى السباحة القصيرة ، والسباحة فى المياة المفتوحة ، وكرة الماء ، والغطس ، والسباحة التوقيعية .

وأعرب المهندس ياسر إدريس عن سعادته بالفوز بعضوية الاتحاد الدولي لألعاب الماء بالتزكية ، بفضل المساندة الكبيرة والدعم غير المحدود من الطيار حسين مسلم بصفة خاصة ، والثقة الكبيرة أيضا التى يحظى بها من جميع أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الدولى للعبة والبالغ عددها 208 دولة ، ويأتى هذا المنصب تكليلا للجهود المضنية التى يبذلها لرفع شأن اللعبة على كافة المستويات العربية والإفريقية والدولية والعالمية ، والارتقاء بالعاب الماء فنيا وبدنيا ومهاريا ، وزيادة قاعدة ممارسة العاب الماء فى جميع دول العالم بدون استثناء .

ولفت إدريس أنه فخور بكونه مصرى ويجرى فى دمائه الدم العربى ، ولذلك سوف يسعى جاهدا لتمثيل الرياضة المصرية أفضل تمثيل ، ويكون وجهة مشرفة للأمة العربية ، والقارة الإفريقية التى ينتمى إليها فى الاتحاد الدولى لالعاب الماء ، متمنيا أن يكون عند حسن ظن الجميع داخل الاتحاد الدولى ، الذى يعرف أعضائه ويقدرون الدور الكبير الذى تلعبه مصر فى تطوير ونشر لألعاب الماء ، والمنافسة المستمرة والشديدة للوقوف على منصات التتويج فى البطولات الدولية والعالمية فى الألعاب الخمس التى يحتضنها الاتحاد الدولى لألعاب الماء تحت مظلته .

فى ذات الصدد، تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة للمهندس ياسر إدريس لفوزه بمنصب عضوية الاتحاد الدولي للسباحة، وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهنئة للمهندس ياسر إدريس في هذا المنصب الدولي الكبير مع خالص التمنيات بالتوفيق والتقدم وأن يكون واجهه مشرفه للرياضة المصرية كما عهدناه دائما.