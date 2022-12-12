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أحمد سامي يعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة حرس الحدود فى الدوري

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القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامي، المدير الفني لنادي سيراميكا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة حرس الحدود ضمن مباريات الجولة  4 من بطولة الدوري العام.

 

ويبدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من:

 

حراسة المرمى: محمد بسام .   

 

خط الدفاع: محمد عادل - رجب نبيل - أحمد بيكهام- محمد شكري. 

 

خط الوسط:   محمد توني -  محمد كناريا - عمرو قلاوة - ميدو جابر.

 

خط الهجوم :  أحمد ياسر ريان - جون إيبوكا 

 

ويجلس على مقاعد البدلاء: عامر عامر - سيف تقا- محمد ناصف - عبد الرحمن بودي  - محمد زلاكة - أحمد قرموطي - محمود نبيل - محمد إبراهيم - عبد الرحمن السكران.

 

ويحتل فريق سيراميكا المركز الرابع عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد أربع نقاط، جمعها من فوز وحيد وتعادل و3 هزائم، ويجل لاعبوه 6 أهداف واستقبل 8 أهداف.

 

ويحتل حرس الحدود المركز السادس عشر برصيد نقطتين من 5 مباريات، حيث تعادل فى مباراتين وسقط فى 3 مواجهات، لم يسجل أى أهداف واستقبل 4 أهداف. 

 

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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