شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي يعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة حرس الحدود فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامي، المدير الفني لنادي سيراميكا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة حرس الحدود ضمن مباريات الجولة 4 من بطولة الدوري العام.
ويبدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمد بسام .
خط الدفاع: محمد عادل - رجب نبيل - أحمد بيكهام- محمد شكري.
خط الوسط: محمد توني - محمد كناريا - عمرو قلاوة - ميدو جابر.
خط الهجوم : أحمد ياسر ريان - جون إيبوكا
ويجلس على مقاعد البدلاء: عامر عامر - سيف تقا- محمد ناصف - عبد الرحمن بودي - محمد زلاكة - أحمد قرموطي - محمود نبيل - محمد إبراهيم - عبد الرحمن السكران.
ويحتل فريق سيراميكا المركز الرابع عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد أربع نقاط، جمعها من فوز وحيد وتعادل و3 هزائم، ويجل لاعبوه 6 أهداف واستقبل 8 أهداف.
ويحتل حرس الحدود المركز السادس عشر برصيد نقطتين من 5 مباريات، حيث تعادل فى مباراتين وسقط فى 3 مواجهات، لم يسجل أى أهداف واستقبل 4 أهداف.